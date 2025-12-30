Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 кв. метров

Сегодня, 30 декабря, в 02:17 в пожарно-спасательный отряд № 46 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в поселке Самарском на улице Каштановой.

На место пожара были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 78, 128 Отряда № 46, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что горит частный дом на площади 100 квадратных метров.

На тушение пожара оперативно были поданы 3 ствола «Б».

Локализация пожара зафиксирована в 03:39, полная ликвидация возгорания была объявлена в 04:00.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"