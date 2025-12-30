Я нашел ошибку
полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 квадратных метров
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 кв. метров
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 кв. метров

110
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 квадратных метров

Сегодня, 30 декабря, в 02:17 в пожарно-спасательный отряд № 46 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в поселке Самарском на улице Каштановой.
На место пожара были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 78, 128 Отряда № 46, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.
По прибытии было установлено, что горит частный дом на площади 100 квадратных метров.
На тушение пожара оперативно были поданы 3 ствола «Б».
Локализация пожара зафиксирована в 03:39, полная ликвидация возгорания была объявлена в 04:00.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

