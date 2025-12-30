Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре полицейские изъяли более 4000 единиц незаконных пиротехнических изделий
В Самаре полицейские изъяли более 4000 единиц незаконных пиротехнических изделий
В Самаре открывается выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2
В Самаре открывается выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2
Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев
Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев
«ЭнергосбыТ Плюс» подал иск в суд, чтобы защитить интересы жителей ТСН «Город мира»
«ЭнергосбыТ Плюс» подал иск в суд, чтобы защитить интересы жителей ТСН «Город мира»
В Кинель-Черкасском районе водитель сбил женщину
В Кинель-Черкасском районе водитель сбил женщину
АвтоВАЗ сообщил об изменении цен на Lada в январе
АвтоВАЗ сообщил об изменении цен на Lada в январе
Минтранс представит интерактивную карту путешествия Деда Мороза по России
Минтранс представит интерактивную карту путешествия Деда Мороза по России
полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.45
-0.24
EUR 91.48
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинель-Черкасском районе водитель сбил женщину

133
В Кинель-Черкасском районе водитель сбил женщину

29 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек.

В Кинель-Черкасском районе в 09:50 мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, двигался по улице Чапаевской села Кинель-Черкассы со стороны улицы Мичуринской в направлении улицы Ленинской. В пути следования водитель не выбрал скорость, позволяющую быстро отреагировать на создавшуюся ситуацию, и допустил наезд на женщину 1937 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход госпитализирована с места ДТП.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на ул. Вилоновской автомобилистка врезалась в столб
29 декабря 2025, 12:46
В Самаре на ул. Вилоновской автомобилистка врезалась в столб
На месте ДТП телесные повреждения получила пассажир автомобиля – 32-летняя женщина. Ей оказана разовая медицинская помощь. Происшествия
328
В Самаре водитель врезался в кирпичную кладку
29 декабря 2025, 11:43
В Самаре водитель врезался в кирпичную кладку
С места ДТП водитель доставлен в лечебное учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение. Происшествия
405
В Самарской области 28 декабря нефтевоз съехал в кювет
28 декабря 2025, 16:35
В Самарской области 28 декабря нефтевоз съехал в кювет
Отмечается, что водитель фуры не пострадал. На место выезжали правоохранители, медики и специалисты ПСЧ. Происшествия
579
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
480
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025  19:57
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
456
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
29 декабря 2025  18:02
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
432
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
719
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
737
Весь список