В Кинель-Черкасском районе водитель сбил женщину

29 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек.

В Кинель-Черкасском районе в 09:50 мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, двигался по улице Чапаевской села Кинель-Черкассы со стороны улицы Мичуринской в направлении улицы Ленинской. В пути следования водитель не выбрал скорость, позволяющую быстро отреагировать на создавшуюся ситуацию, и допустил наезд на женщину 1937 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход госпитализирована с места ДТП.