В селе Утевка Нефтегорского района на 150 кв. метрах горел дом

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10 ноября в 03:40 на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Утевка на улице Комсомольской горит дом. Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№105 и 104 пожарно-спасательного отряда № 36 в количестве 6 человек личного состава на 2 единицах техники.

По прибытии было установлено, что горит двухэтажный дом на площади 150 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 4 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.

В 05:15 была объявлена локализация пожара, в 05:42 зафиксирована ликвидация пожара.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"