Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков.
Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Лидерами в составе самарской команды сегодня стали Сабина Абайдуллина - 28 очков и Юлия Полуянова - 14 очков.
Спортсменки БК «Самара» одержали победу над новосибирским «Динамо» 
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.
В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа
Мероприятия
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня

64
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.

Сегодня в 15 часов 24 минуты в пожарно-спасательную часть № 185 пожарно-спасательного отряда № 47  ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Троицкое горит сарай.

К месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 185 вышеуказанного Отряда, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что горят сарай с автомобилем внутри и баня на площади 150 квадратных метров.

Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.

В 16:04 пожар был локализован, в 16:11 – объявлена ликвидация открытого горения. В настоящий момент идет проливка и разбор конструкций.

К счастью, обошлось без пострадавших.

 

Фото:  ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

Весь список