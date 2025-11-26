В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня

Сегодня в 15 часов 24 минуты в пожарно-спасательную часть № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Троицкое горит сарай.

К месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 185 вышеуказанного Отряда, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что горят сарай с автомобилем внутри и баня на площади 150 квадратных метров.

Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.

В 16:04 пожар был локализован, в 16:11 – объявлена ликвидация открытого горения. В настоящий момент идет проливка и разбор конструкций.

К счастью, обошлось без пострадавших.





Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"