В селе Сергиевске сегодня ночью произошел пожар с трагическими последствиями

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12 июля в 3 часа 13 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что в селе Сергиевске горит жилой дом. К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 109 вышеуказанного Отряда в количестве 5 человек личного состава. Также к месту пожара были направлены службы жизнеобеспечения. По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 60 квадратных метров. В 3 часа 28 минут пожар был локализован, в 3 часа 40 минут ликвидировано открытое горение. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. На пожаре, к несчастью, погиб хозяин дома. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"