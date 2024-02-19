В селе Самарской области на пожаре погибли двое

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18 февраля в 04 часа 17 минут на пульт связи пожарно-спасательной отряда № 40 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» по системе 112 поступило сообщение о том, что на улице Курско-Пензенской села Сидоровка Сергиевского муниципального района горит жилой дом.

По прибытии к месту вызова было установлено, что открытым пламенем горит крыша дома, общей площадью 60 квадратных метров. На пожаре были задействованы 3 ствола «Б». Работало звено газодымозащитной службы. В 05 часов 00 минут была объявлена локализация, в 08 часов 10 минут возгорание было полностью ликвидировано. В результате пожара погибли два человека. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"