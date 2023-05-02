В селе Камышла сотрудники Госавтоинспекции задержали злостного нарушителя ПДД

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В апреле текущего года на одной из улиц села Камышла сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Клявлинский» за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль под управлением 39-летнего мужчины. Мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения и от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В ходе проверки документов сотрудниками полиции установлено, что водитель ранее привлекался к административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Отделом дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении водителя, ранее неоднократно судимого за хищение чужого имущества и угрозу убийством, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль признан вещественным доказательством, в суд будет направлено ходатайство о наложение ареста на указанное транспортное средство.