В самарском санатории прошло тренировочное пожарно-тактические учение

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Очередное учение по противопожарной безопасности состоялось в самарском санатории «Красная Глинка».

По тактическому замыслу, в результате короткого замыкания электрической проводки произошло загорание на втором этаже кинозала лечебного корпуса.

При обнаружении пожара персонал санатория принял меры к самостоятельному тушению огня, сообщив, одновременно с этим, администрации о происшествии.

Сотрудники администрации незамедлительно позвонили в пожарную охрану по телефону «101».

Прибывшие на ликвидацию условного пожара подразделения, развернули 3 ствола КУРС-8 и задействовали 3 звена ГДЗС для поиска пострадавших.

«Пожар» площадью 50 кв.м был оперативно потушен. Из здания санатория эвакуировано 20 человек, пострадавших нет.

По окончании учения был проведён его разбор, на котором обсуждались меры дальнейшего совершенствования тактической подготовки личного состава.