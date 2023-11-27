В Самарской области задержан наркосбытчик

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УФСБ России по Самарской области пресечена незаконная деятельность активного члена преступной группы, осуществлявшего изготовление в лабораторных условиях наркотических средств с целью дальнейшего сбыта в особо крупном размере на территории Самарской, Ульяновской и Саратовской областей.

В марте 2022 года в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий при производстве наркотического средства метадон общей массой более

34 кг задержан член указанной преступной группы – гражданин России, 1985 г.р.

Указанное лицо, используя свои противоправные связи, через так называемые «закладки» организовывало доставку прекурсоров, химических реагентов и лабораторного оборудования в Самарскую область для изготовления наркотических средств и их дальнейшего сбыта.

На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности Управления ГУ МВД России по Самарской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного

ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Приговором Самарского областного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, с назначением наказания

в виде лишения свободы сроком 16 лет 3 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Стороной защиты подана апелляционная жалоба, в результате рассмотрения которой решением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции

(г. Нижний Новгород) приговор первой инстанции оставлен без изменения и вступилв законную силу.