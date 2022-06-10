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В Самарской области водитель выплатил моральный вред пострадавшему в ДТП пешеходу

10 июня 2022 10:06
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В Самарской области водитель выплатил моральный вред пострадавшему в ДТП пешеходу

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель, нарушив правила дорожного движения и не снизив скорость, совершил наезд на мужчину, в результате которого у последнего диагностировали открытую черепно-мозговую травму с переломами теменной кости. Судебно-медицинской экспертизой телесные повреждения квалифицированы как тяжкие, в связи с этим пострадавший обратился в суд за взысканием компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования заявителя и назначил нарушителю наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Кроме того, решением суда мужчина также обязан выплатить денежные средства в размере 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. 

В Межрайонном отделе по особым исполнительным производствам и розыску в отношении нарушителя ПДД было возбуждено исполнительное производство, о чем должника уведомили. Однако, зная, что неисполнение решение суда в установленный срок грозит применением мер принудительного характера, лихач продолжал игнорировать требования сотрудников Службы. Тогда судебным приставом-исполнителем в отношении нарушителя было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере почти 11 тысяч рублей. Также в рамках исполнительного производства сотрудники Службы установили, что в собственности у должника имеется земельный участок. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия недвижимого имущества. 

Комплекс мер возымел результат – мужчина полностью оплатил задолженность, включая исполнительский сбор. Денежные средства перечислены пострадавшему. 

Теги: Судебные приставы

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