В Самарской области в ДТП погибли два человека

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Трагедия произошла сегодня, 8 января, в Волжском районе.

Как сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», на 60 км трассы Р-229 обводная города Самара в лобовом столкновении вазовской легковушки и китайского большегруза SITRAK, погибли два человека.

Удар был такой силы, что извлекать погибших из буквально раздавленного фурой отечественного автомобиля пожарным-спасателям ПСО 46 Противопожарной службы Самарской области пришлось при помощи специнструмента, пишет Обоз.инфо.

Пожарные спасатели также провели сбор и анализ информации, отключение АКБ. «На месте осуществляется тесное взаимодействие с сотрудниками Госавтоинспекции и медицинскими работниками», — сообщают в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».