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В Самарской области у водителя, дважды отказавшегося от медосвидетельствования, конфискован автомобиль

21 марта 2024 10:46
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В Самарской области у водителя, дважды отказавшегося от медицинского освидетельствования, конфискован автомобиль

 

В октябре прошлого года в вечернее время на 74 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М5 Урал» для проверки документов сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ 21093. Во время административной процедуры полицейские выявили у водителя явные признаки опьянения, отстранили его от управления автомобилем и предложили проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Житель Самарской области отказался. Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что не имеющий права управления транспортными средствами задержанный ранее признан постановлением мирового судьи Советского судебного района г. Самары виновным в совершении аналогичного административного правонарушения, предусмотренного ст.12.26 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком 10 суток.

Возбуждённое в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) уголовное дело, отделом дознания МО МВД России «Нефтегорский» расследовано и направлено в суд.

При этом арест, наложенный в ходе дознания для обеспечения исполнения приговора, нарушитель ПДД РФ не обжаловал, право собственности на данный автомобиль и факт использования автомобиля им не оспаривался, каких-либо сведений о том, что данный автомобиль является основным источником средств к существованию либо жизненно необходим для него не представил.

Нефтегорский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде штрафа в размере двухсот десяти тысяч рублей. Кроме того, преступник лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1,5 года. Автомобиль нарушителя конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции обращаются к водителям и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах! Не допускать самому и не позволять другим управлять транспортным средством в состоянии опьянения! Вместе с большой вероятностью стать участником дорожной трагедии, вы подвергаете себя риску оказаться в местах лишения свободы.

Теги: БДД

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