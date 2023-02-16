В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия с подростками и их родителями

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На профилактических встречах рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В целях предупреждения распространения наркомании среди молодежи сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области встретились со студентами колледжей региона. Майор полиции Наталья Климай продемонстрировала учащимся документальный фильм «Наркоман», подготовленный Аппаратом антинаркотической комиссии Самарской области совместно с департаментом информационной политики Администрации Губернатора Самарской области при участии Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка и других заинтересованных ведомств, после просмотра которого вместе обсудили увиденное. Майор полиции напомнила молодым людям, что за употребление и распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность.

Сотрудники УМВД России по г. Тольятти вместе с представителем общественного совета при территориальном органе Николаем Шаховым встретились с родителями студентов техникума. Полицейские разъяснили, что именно внимательность и бдительность взрослых поможет на ранней стадии распознать у их детей признаки употребления, а иногда и распространения наркотиков. Внимание родителей должно привлечь, если подросток стал рассеянным, скрытным, перестал общаться со старыми друзьями и завел подозрительных знакомых, начал плохо учиться, изменились его привычки. Николай Шахов призвал взрослых регулярно беседовать с детьми о пагубном воздействии наркотических средств на организм и последствиях их употребления. Присутствующие задали полицейским множество вопросов о том, куда обратиться, если заметили у ребенка признаки употребления наркотиков. На все вопросы полицейские дали исчерпывающие ответы.

Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Похвистневский» майор полиции Александр Пугаев вместе с заместителем председателя общественного совета при территориальном ОВД Гаптельхамитом Асылгареевым, встретившись с учащимися колледжа, предостерегли ребят от участия в распространении наркотических средств. «Легкий заработок», который предлагают злоумышленники в сети Интернет, может поставить крест на будущей профессиональной деятельности или даже жизни. Ребят призвали отвечать отказом на предложения о «быстром» заработке курьерской службой, а также обязательно сообщать об этом взрослым и в полицию. В завершение встречи сотрудники полиции ответили на все интересующие вопросы и рассказали молодым людям алгоритм действий, если в отношении них, их друзей или знакомых совершаются противоправные деяния.