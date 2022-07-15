В Самарской области росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина

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Подозреваемого в краже задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Кинельском районе.

В дневное время на улице Спортивной в поселке Усть-Кинельский стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого совпадала с полученной ранее ориентировкой – полиция разыскивала преступника, совершившего кражу. За несколько дней до этого в ночное время вор разбил окно в супермаркете и похитил оттуда товары на сумму более 6 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника – местного жителя 1983 года рождения, и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».