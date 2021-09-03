В Самарской области росгвардейцы спасли от пожара два дачных поселка

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31 августа личный состав под командованием заместителя командира ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, майора полиции Александра Наумова, возвращался с занятий на тактическом полигоне. Выехав с территории стрельбища, бойцы спецподразделения заметили в противоположной стороне от дороги дым и языки пламени. Майор полиции Наумов принял решение разобраться в ситуации. Сообщив о случившемся дежурному, бойцы незамедлительно выдвинулись к месту происшествия. Прибыв на место возгорания, росгвардейцы увидели объятую огнем сухую травянистую растительность. Пламя охватило площадь свыше 500 квадратных метров и стремительно приближалось к расположенным неподалеку дачным поселкам. Оценив ситуацию, личный состав оперативно приступил к тушению пожара. Были задействованы как штатные огнетушители из служебного автотранспорта, так и подручные средства.



Несмотря на принятые меры, огонь продолжал распространяться, грозя перекинуться на строения, находящиеся вблизи. Сотрудники специального подразделения воспользовались водой из резервуаров, которую предоставили им владельцы дачных участков. В результате оперативно принятых мер, очаг возгорания удалось локализовать буквально в метре от построек и не допустить дальнейшего распространения огня на дачный массив. Пострадавших и травмированных в ходе борьбы с огнем не было. Жители дачного поселка высоко оценили действия сотрудников специального подразделения.



«Ребята появились буквально из ниоткуда. В тот самый момент, когда их помощь была так необходима. Кто с огнетушителем, кто с лопатой, а кто практически голыми руками, они начали тушить огонь. У нас до сих пор нет слов, чтобы выразить им свою благодарность. Спасибо родителям, что вырастили таких мужественных сыновей. И, разумеется, огромное спасибо руководству Росгвардии, которое воспитывает таких сотрудников», - отметила жительница спасенного дачного поселка Студенцы Людмила Ледащева.



Высоко оценили действия сотрудников специального подразделения Росгвардии и представители городского округа Кинель, на территории которого находятся спасенные от огня поселки.



«Когда все это начало гореть, то я понял - если б не помощь со стороны сотрудников ОМОН Росгвардии два дачных поселка точно бы поглотило пламя. И я считаю, что им удалось практически невозможное - остановить огонь буквально в метре от трагедии. Огромное спасибо. За то, что не проехали мимо, а решили помочь и спасти. И огромную благодарность выражаю их командирам и начальникам, да и всему руководству Росгвардии, за то, как они воспитывают свой личный состав», - сказал заместитель главы городского округа Кинель Сергей Козлов.