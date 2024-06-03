Росгвардейцы спасли от пожара жилые дома в Самарской области

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Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области предотвратили возгорание жилых домовладений в поселке Безенчук.



В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в поселке городского типа Безенчук. В лесопосадке в районе улицы ДОС стражи правопорядка заметили дым. Росгвардейцы остановились, чтобы выяснить, что происходит, и увидели, что горит сухостой. При этом огонь быстро распространялся в сторону жилых домов.



Стражи правопорядка незамедлительно доложили о случившемся и вызвали на помощь второй экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, сообщив об инциденте в экстренные службы. Еще до прибытия пожарных расчетов сотрудники Росгвардии начали отсекать огонь от жилых домов с помощью автомобильных огнетушителей и подручных средств, предоставленных им местными жителями. Прибывшие сотрудники противопожарной службы Самарской области ликвидировали возгорание.



Местные жители поблагодарили росгвардейцев. В настоящее время руководством решается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.