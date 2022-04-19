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В Самарской области приставы госпитализировали женщину с открытой формой туберкулеза

19 апреля 2022 10:50
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В Самарской области приставы госпитализировали женщину с открытой формой туберкулеза

Жительница Безенчукского района Самарской области, ранее сбежавшая из противотуберкулезного диспансера, была поймана судебными приставами и доставлена в лечебное учреждение по решению суда. 

    Имея открытую форму туберкулеза, женщина уклонялась от лечения и подвергала опасности окружающих. Ранее она поступила на лечение в городской противотуберкулезный диспансер, где не пролежала и недели. Воспользовавшись удобным моментом, находчивая пациентка спланировала побег и скрылась от медработников.  

    Так как женщина состояла на учете, ей пришлось обратиться в районную больницу по месту жительства. Лечащий врач, предупредив судебных приставов о ее визите, незамедлительно выехали по месту нахождения больной. В свое оправдание женщина сказала, что ей не нравится как ее лечат, и потому она не видит смысла находиться в диспансерах. 

    В рамках исполнительных действий судебные приставы с использованием средств индивидуальной защиты доставили женщину в Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Сотрудники Службы также предупредили специалистов о ее склонностях убегать из лечащих учреждений и рекомендовали особо проконтролировать ее пребывание в диспансере.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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