Свой 500-ый волонтёрский час доброволец из Самарской области планирует провести на форуме «Россия – спортивная держава»
Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля
В России эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов
В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах
Тольяттинец подобрал ключи, потерянные бывшей женой, и обокрал чужую квартиру
Более 10 тысяч жителей Самары приняли участие в опросе по развитию городских пляжей
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Оренбургской области

4 сентября 2025 09:54
131
В Самарской области полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Оренбургской области

Правонарушителя в очередной раз задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В августе текущего года сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования в селе Богатое, остановили для проверки документов автомобиль Lada Priora, под управлением 30-летнего жителя города Бузулук. Во время административной процедуры полицейские обратили внимание на состояние водителя, не соответствующее обстановке, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Тестирование трезвости на комплексе «Юпитер» не показало наличия содержания алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе, превышающим допустимую норму. Полицейские, предположили, что водитель может находится в наркотическом опьянении и предложили ему проехать в лечебное учреждение. Там специалисты обнаружили в биологическом материале, сданном задержанном, запрещённые вещества. Мужчина пояснил полицейским, что наркотическое вещество – марихуану употреблял 2 месяца назад.

Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в ближайший отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), госавтоинспекторы выяснили, что ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Суд назначал ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишал права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Борский» по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию), в отношении жителя Оренбургской области возбуждено уголовное дело.  

Кроме того, за потребление наркотических средств без назначения врача в отношении злоумышленника полицейскими составлен и направлен в суд для рассмотрения административный материал, предусмотренный ст.6.9 КоАП РФ.

Новости по теме
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
02 сентября 2025, 11:45
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
Серьезную обеспокоенность вызывают инциденты, когда нарушения водителей приводят к происшествиям с пассажирскими поездами. Транспорт
377
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями
31 августа 2025, 13:37
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями
Мероприятие прошло в целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий. Общество
524
В России впервые за 15 лет снизилось количество зарегистрированных нарушений ПДД
14 августа 2025, 09:36
В России впервые за 15 лет снизилось количество зарегистрированных нарушений ПДД
За шесть месяцев 2025 года сотрудники Госавтоинспекции возбудили 106,2 млн дел об административных правонарушениях. Происшествия
640
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
132
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
389
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
444
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
424
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
376
