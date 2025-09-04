В Самарской области полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Оренбургской области

131

Правонарушителя в очередной раз задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В августе текущего года сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования в селе Богатое, остановили для проверки документов автомобиль Lada Priora, под управлением 30-летнего жителя города Бузулук. Во время административной процедуры полицейские обратили внимание на состояние водителя, не соответствующее обстановке, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Тестирование трезвости на комплексе «Юпитер» не показало наличия содержания алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе, превышающим допустимую норму. Полицейские, предположили, что водитель может находится в наркотическом опьянении и предложили ему проехать в лечебное учреждение. Там специалисты обнаружили в биологическом материале, сданном задержанном, запрещённые вещества. Мужчина пояснил полицейским, что наркотическое вещество – марихуану употреблял 2 месяца назад.

Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в ближайший отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), госавтоинспекторы выяснили, что ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Суд назначал ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишал права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Борский» по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию), в отношении жителя Оренбургской области возбуждено уголовное дело.

Кроме того, за потребление наркотических средств без назначения врача в отношении злоумышленника полицейскими составлен и направлен в суд для рассмотрения административный материал, предусмотренный ст.6.9 КоАП РФ.