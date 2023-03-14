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В Самарской области полицейские провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях

14 марта 2023 11:40
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В Самарской области полицейские провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях

Родителям, учащимся и преподавателям учебных заведений рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В рамках первого этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские Самарской области продолжают проводить профилактические мероприятия с жителями региона.

Так, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка МВД России встретились с учащимися образовательных организаций. В формате диалога майор полиции Наталья Климай обсудила с молодыми людьми вред наркотических средств и психотропных веществ для организма, рассказала о формах вовлечения подростков в торговлю наркотиками, а также предупредила об административной и уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Ребят призвали вести здоровый образ жизни, больше времени уделять полезному досугу и обязательно сообщать в полицию, если вы заметили у своих друзей и знакомых признаки употребления наркотических веществ, чтобы вовремя спасти их жизнь. Учащимся вручили тематические листовки с номерами телефонов, по которым можно сообщить обо всех известных фактах распространения запрещенных веществ.

Также сотрудники УНК встретились с классными руководителями одного из техникумов и обсудили тему профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде. Полицейские рассказали, на что необходимо обращать внимание, чтобы распознать у студентов признаки употребления и распространения наркотиков. Также состоялась встреча полицейских с родителями учащихся колледжа. Присутствующим разъяснили, что именно внимательность и бдительность взрослых поможет на ранней стадии распознать у их детей признаки употребления, а иногда и распространения наркотиков. Родителей призвали регулярно беседовать с детьми о пагубном воздействии наркотических средств на организм и последствиях их употребления. Собравшиеся задали полицейским множество вопросов о том, куда обратиться, если заметили у ребенка признаки употребления наркотиков. На все вопросы полицейские дали исчерпывающие ответы.

Теги: Стоп Наркотик

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