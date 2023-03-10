Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
Виновник ДТП в Самаре возместил пострадавшей моральный вред
Виновник ДТП в Самаре возместил пострадавшей моральный вред
Наркоман из Самары стал директором 7 фирм
Наркоман из Самары стал директором 7 фирм
В Самарской области полицейские помогли водителю устранить неполадку его автомобиля
В Самарской области полицейские помогли водителю устранить неполадку его автомобиля
Россию в европейском проекте по Марсу заменят на США
Россию в европейском проекте по Марсу заменят на США
"Мишлен" собирается продать свой бизнес в России
Отделение молодого всероссийского движения "Движения первых" открылось в ПВГУС
Отделение молодого всероссийского движения "Движения первых" открылось в ПВГУС
Сотрудница магазина в Тольятти вырвала из рук грабителя швейную машинку
Сотрудница магазина в Тольятти вырвала из рук грабителя швейную машинку
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.9
0.44
EUR 80.14
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области полицейские помогли водителю устранить неполадку его автомобиля

10 марта 2023 10:02
69
В Самарской области полицейские помогли водителю устранить неполадку его автомобиля

Госавтоинспекция Самарской области продолжает оказывать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию на дороге.

Во время снегопада, на обочине автодороги Осинки-Приволжье автоинспекторы ОМВД России по Безенчукскому району увидели автомобиль «LADA Kalina», рядом с которым находились двое мужчин, безуспешно пытающихся остановить проезжающие автомобили.

Полицейские пригласили мужчин погреться в патрульный автомобиль и поинтересовались причиной остановки.

Водитель рассказал, что во время движения почувствовал, как его машину начало «уводить» в сторону. Остановившись у края проезжей части, он увидел, что повреждена задняя шина. Гость региона не взял в дорогу необходимые инструменты и не мог самостоятельно устранить неисправность.  Инспекторы дорожно-постовой службы помогли автолюбителю и мужчины, поблагодарив полицейских, продолжили свою поездку.

Полицейские напоминают, что собираясь в путешествие необходимо не жалеть места в багажнике и брать с собой стандартный набор инструментов. Тогда поездка доставит вам только удовольствие и вы сможете избежать неприятностей.

Если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге и вам необходима помощь, сообщите об этом по телефону вызова экстренных служб 112. К вам будет направлен ближайший автопатруль.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области снова будут интенсивно искать пьяных водителей
10 марта 2023, 10:40
В Самарской области снова будут интенсивно искать пьяных водителей
С приближением выходных дней сотрудники Госавтоинспекции традиционно выходят на усиленный режим несения службы. Происшествия
10
На российских светофорах появился дополнительный свет
06 марта 2023, 12:57
На российских светофорах появился дополнительный свет
К красному, зелёному и желтому свету на светофорах добавили ещё один дополнительный сигнал.  Транспорт
585
За три сотрудники полиции выявили 22 водителя без водительских удостоверений на дорогах Самарской губернии
06 марта 2023, 12:44
За три сотрудники полиции выявили 22 водителя без водительских удостоверений на дорогах Самарской губернии
Профилактические мероприятия были проведены в регионе с 3 по 5 марта.  Происшествия
551
В центре внимания
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
9 марта 2023  13:33
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
359
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
9 марта 2023  11:15
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
337
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
8 марта 2023  08:00
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
657
Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник Губернатора Самарской области Наталья Полянскова.
7 марта 2023  15:46
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили программу «Возвращение», которая сейчас прорабатывается в Самарской области
3304
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
7 марта 2023  12:47
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
613
Весь список