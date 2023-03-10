В Самарской области полицейские помогли водителю устранить неполадку его автомобиля

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Госавтоинспекция Самарской области продолжает оказывать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию на дороге.

Во время снегопада, на обочине автодороги Осинки-Приволжье автоинспекторы ОМВД России по Безенчукскому району увидели автомобиль «LADA Kalina», рядом с которым находились двое мужчин, безуспешно пытающихся остановить проезжающие автомобили.

Полицейские пригласили мужчин погреться в патрульный автомобиль и поинтересовались причиной остановки.

Водитель рассказал, что во время движения почувствовал, как его машину начало «уводить» в сторону. Остановившись у края проезжей части, он увидел, что повреждена задняя шина. Гость региона не взял в дорогу необходимые инструменты и не мог самостоятельно устранить неисправность. Инспекторы дорожно-постовой службы помогли автолюбителю и мужчины, поблагодарив полицейских, продолжили свою поездку.

Полицейские напоминают, что собираясь в путешествие необходимо не жалеть места в багажнике и брать с собой стандартный набор инструментов. Тогда поездка доставит вам только удовольствие и вы сможете избежать неприятностей.

Если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге и вам необходима помощь, сообщите об этом по телефону вызова экстренных служб 112. К вам будет направлен ближайший автопатруль.