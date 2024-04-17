В Самарской области отправлено на уничтожение 154 литра спиртосодержащей продукции

Судебными приставами Самарской области было отправлено на уничтожение 154 литра спиртосодержащей продукции сомнительного происхождения.
Сразу двое жителей Камышлинского района Самарской области попались на незаконной реализации спиртосодержащей продукции. За допущенное нарушение в отношении мужчин был составлен административный протокол по ст. 14.17.1 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение назначить правонарушителями административные штрафы, а спиртосодержащую продукцию конфисковать.
В отделении судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области в отношении мужчин были возбуждены исполнительные производства. Судебные приставы выехали по месту совершения исполнительных действий и составили акты изъятия спиртосодержащей продукции общим объемом 154 литра. Нелегально реализуемый на территории Самарской области алкоголь передали на уничтожение.