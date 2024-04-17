Я нашел ошибку
Главные новости:
В Москве листья на деревьях появились на 10 дней раньше
В Москве листья на деревьях появились на 10 дней раньше
Студенты ПВГУС станут резидентами технопарка «Жигулевская долина»
Студенты ПВГУС станут резидентами технопарка «Жигулевская долина»
С начала года пожарные Самарского региона выезжали на тушение 43 природных пожаров на общей площади более 2,9 га
С начала года пожарные Самарского региона выезжали на тушение 43 природных пожаров на общей площади более 2,9 га
Ученые самарского Политеха разработали новый способ синтеза керметов
Ученые самарского Политеха разработали новый способ синтеза керметов
Аттракционы в самарских парках запустят 20 апреля
Аттракционы в самарских парках запустят 20 апреля
Тольяттинец обманывал женщин под предлогом косметологии
Тольяттинец обманывал женщин под предлогом косметологии
Жители Сергиевска наблюдаются в обновленной поликлинике
Жители Сергиевска наблюдаются в обновленной поликлинике
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.07
0.48
EUR 99.93
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Медицинский психолог: «Главный инструмент для преодоления стресса - это мы сами»
В СОУНБ пройдет лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии»
Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в субботнике
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области отправлено на уничтожение 154 литра спиртосодержащей продукции

17 апреля 2024 10:37
130
В Самарской области отправлено на уничтожение 154 литра спиртосодержащей продукции

Судебными приставами Самарской области было отправлено на уничтожение 154 литра спиртосодержащей продукции сомнительного происхождения.

Сразу двое жителей Камышлинского района Самарской области попались на незаконной реализации спиртосодержащей продукции. За допущенное нарушение в отношении мужчин был составлен административный протокол по ст. 14.17.1 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение назначить правонарушителями административные штрафы, а спиртосодержащую продукцию конфисковать.

В отделении судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области в отношении мужчин были возбуждены исполнительные производства. Судебные приставы выехали по месту совершения исполнительных действий и составили акты изъятия спиртосодержащей продукции общим объемом 154 литра. Нелегально реализуемый на территории Самарской области алкоголь передали на уничтожение.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец не впускал бывшую супругу в квартиру, которую они приобрели до расторжения брака на совместные средства
15 апреля 2024, 11:51
Самарец не впускал бывшую супругу в квартиру, которую они приобрели до расторжения брака на совместные средства
В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары возбудили исполнительное производство. Происшествия
395
В Тольятти обязали собственника помещения, где был открыт парикмахерский салон, восстановить крыльцо
12 апреля 2024, 11:11
В Тольятти обязали собственника помещения, где был открыт парикмахерский салон, восстановить крыльцо
Владелец парикмахерской  произвел в квартире несогласованную перепланировку. Благоустройство
337
Водителю из Тольятти пришлось заплатить за травму пассажира
11 апреля 2024, 10:43
Водителю из Тольятти пришлось заплатить за травму пассажирки
Пострадавшей потребовалась срочная медицинская помощь. Позднее она обратилась с иском в суд. Происшествия
443
В центре внимания
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
17 апреля 2024  11:18
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
111
В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники
17 апреля 2024  10:59
В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники
117
Самарская область традиционно демонстрирует высокие результаты на конкурсе «Лидеры России» и занимает лидирующие позиции в заявочной кампании.
16 апреля 2024  18:28
Дмитрий Азаров встретился с победителями и суперфиналистами конкурса управленцев «Лидеры России»
612
Завтра, 17 апреля, в Самарской области прогнозируют сильный ветер
16 апреля 2024  13:14
Завтра, 17 апреля, в Самарской области прогнозируют сильный ветер
309
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
16 апреля 2024  13:06
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
309
Весь список