В Самарской области отправлено на уничтожение 154 литра спиртосодержащей продукции

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Судебными приставами Самарской области было отправлено на уничтожение 154 литра спиртосодержащей продукции сомнительного происхождения.



Сразу двое жителей Камышлинского района Самарской области попались на незаконной реализации спиртосодержащей продукции. За допущенное нарушение в отношении мужчин был составлен административный протокол по ст. 14.17.1 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение назначить правонарушителями административные штрафы, а спиртосодержащую продукцию конфисковать.



В отделении судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области в отношении мужчин были возбуждены исполнительные производства. Судебные приставы выехали по месту совершения исполнительных действий и составили акты изъятия спиртосодержащей продукции общим объемом 154 литра. Нелегально реализуемый на территории Самарской области алкоголь передали на уничтожение.