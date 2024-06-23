В Самарской области мужчина пострадал на пожаре в бане

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Загорелась баня частного дома в селе Ивашевка. Огонь охватил 40 квадратных метров. Сообщение экстренные службы получили за полчаса до полуночи. Пожарно-спасательный отряд № 47 оперативно прибыл на место. В тушении были задействованы 11 сотрудников и три единицы техники.



Еще до наступления новых суток возгорание локализовали, а в первом часу ночи полностью ликвидировали, пишет Сова.



Как сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС, есть пострадавший. Мужчину госпитализировали в Сызранскую центральную городскую районную больницу. Он получил ожоги 40 % тела.