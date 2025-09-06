Я нашел ошибку
Главные новости:
Возбуждено уголовное дело.
В Самарской области мужчина получил серьезные травмы при падении части металлического флагштока 
В Самаре без осадков, температура воздуха ночью до +17°С, днем +24, +26°С.
7 сентября в регионе без осадков, до +26°С
Молебен провел Архимандрит Августин.
В Иверском женском монастыре прошел торжественный молебен в честь Самарского знамени
Наиболее значимым вкладом С.А. Дектярева стало создание школы транспортной полиции ВПО «ЩИТ».
Председатель совета ветеранов Сызранского ЛО на транспорте Сергей Дектярев занесен на доску почёта Сызрани
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший час и в первой половине ночи 7 сентября в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
7 сентября луна будет полностью находиться в тени Земли на протяжении 1 часа 22 минут.
Завтра, в любой точке России, россияне смогут увидеть лунное затмение
Вратарь самарской сборной Виктор Кармишин признан лучшим игроком турнира в своем амплуа.
Сборная Самарской области - серебряный призер соревнований «Герои нашего времени»
Действие происходит в Ленинграде 1941 года. Когда начинают падать первые бомбы клоун Аркаша уходит добровольцем на войну.
7 сентября в Самарском театре кукол состоится премьерный показ спектакля "Бах, Бах, Бах"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области мужчина получил серьезные травмы при падении части металлического флагштока 

6 сентября 2025 20:41
89
Возбуждено уголовное дело.

Большеглушицким межрайонным следственным отделом по факту травмирования мужчины на одном из промышленных предприятий региона возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

В результате разрушения части металлической конструкции флагштока высотой более 8 метров, находящегося на территории жилого городка одного из промышленных предприятий региона, произошло ее падение на мужчину 1970 года, работающего механизатором. В результате произошедшего мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время проводятся следственные действия,  направленныена установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью он не будет.
05 сентября 2025, 21:05
20-летний тольяттинец незаконно использовал документы для образования юридического лица
Заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью он не будет. Закон
413
Полицейским мужчина рассказал, что похищенным планировал расплатиться за поездку в такси.
05 сентября 2025, 14:29
Самарский повар обвиняется в краже из пункта выдачи заказов
Полицейским мужчина рассказал, что похищенным планировал расплатиться за поездку в такси. Происшествия
366
В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения.
04 сентября 2025, 15:43
Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании мальчика в детсаду Самары
В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения. Закон
489
В центре внимания
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
474
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
784
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
735
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
356
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
657
Весь список