В Самарской области мужчина получил серьезные травмы при падении части металлического флагштока 

Большеглушицким межрайонным следственным отделом по факту травмирования мужчины на одном из промышленных предприятий региона возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".



В результате разрушения части металлической конструкции флагштока высотой более 8 метров, находящегося на территории жилого городка одного из промышленных предприятий региона, произошло ее падение на мужчину 1970 года, работающего механизатором. В результате произошедшего мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленныена установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО