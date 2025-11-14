В Самарской области директор строительной организации свыше двух месяцев не платил зарплату сотруднику

151

Следователем следственного отдела Жигулевска возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации по статье "Невыплата заработной платы".

По версии следствия, подозреваемый не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату и иные установленные законом выплаты сотруднику организации на общую сумму более 190 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возмещение перед потерпевшим задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.