Современные исследования показали, что для значительного улучшения здоровья достаточно гораздо меньшего числа шагов.
Исследования: 10 тыс. шагов — это не обязательный минимум для здоровья
Среди пострадавших двое детей.
В Самаре на улице Технической столкнулись пять автомобилей, пострадали пять человек
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +23, +25°С.
11 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +26°
Пострадавшие: водитель и пассажиры - 19-летний и 17-летний молодые люди госпитализированы.
21-летний водитель Ваз-21102, проезжая по проспекту Кирова, врезался в световую опору   
Результат Софьи – 73,85 м!
Тольяттинка Софья Палкина взяла золото в метании молота на чемпионате России по легкой атлетике
ХК ЦСК ВВС сегодня одержал победу над «Дизелем» из Пензы - 3:1.
ХК ЦСК ВВС - обладатель Кубка Губернатора по хоккею
Эксперт рекомендовал смотреть на процент содержания поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Эксперт рассказал, как выбрать эффективное моющее средство
Ее боевые заслуги отмечены высокими наградами – орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», медалью Жукова.
102 года исполнилось Анне Стицей - жительнице Самарской области, участнице Великой Отечественной войны 
Мероприятия
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В Самаре на улице Технической столкнулись пять автомобилей, пострадали пять человек

10 августа 2025 21:36
219
Среди пострадавших двое детей.

По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, сегодня вечером на улице Техническая в Кировском  районе Самары  произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Пострадавшие: пассажир Lada Vesta 1974 г.р., пассажир  Ваз-2110  1978 г.р.,  пассажиры  Lada Kalina - женщина 1990,  девочка 2018  г.р., мальчик  2023 г.р. направлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Пострадавшие: водитель и пассажиры - 19-летний и 17-летний молодые люди госпитализированы.
10 августа 2025, 20:55
21-летний водитель Ваз-21102, проезжая по проспекту Кирова, врезался в световую опору   
Пострадавшие: водитель и пассажиры - 19-летний и 17-летний молодые люди госпитализированы. Происшествия
238
Пешеход - мужчина 1977 г.р. скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
04 августа 2025, 22:15
ДТП в Ленинском районе Самары: на переходе ул. Галактионовской мужчина попал под колеса автомобиля Land Cruiser
Пешеход - мужчина 1977 г.р. скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Происшествия
1079
Погиб 66-летний мужчина, который управляя автомобилем Lada Vesta, наехал на бордюрный камень и врезался в световую опору.
02 августа 2025, 19:04
Смертельное ДТП в Кировском районе Самары
Погиб 66-летний мужчина, который управляя автомобилем Lada Vesta, наехал на бордюрный камень и врезался в световую опору. Происшествия
1247
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
344
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
302
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
1008
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
9 августа 2025  12:52
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
573
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
9 августа 2025  11:26
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
925
