В Самаре на улице Технической столкнулись пять автомобилей, пострадали пять человек

По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, сегодня вечером на улице Техническая в Кировском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Пострадавшие: пассажир Lada Vesta 1974 г.р., пассажир Ваз-2110 1978 г.р., пассажиры Lada Kalina - женщина 1990, девочка 2018 г.р., мальчик 2023 г.р. направлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО