В Самаре загорелся склад с подсолнечным маслом

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В Самаре стало известно о серьезном пожаре на улице Дальневосточной. Вспыхнуло здание склада.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, о происшествии стало известно днем в воскресенье, 5 февраля 2023 года. Специалисты установили, что вспыхнуло подсолнечное масло на территории склада. Оперативные действия пожарных смогли обеспечить безопасность и не позволили распространиться огню на большую площадь. В 11:44 пожар смогли локализовать.

Отмечают, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Для тушения возгорания привлекли 79 человек и 26 единиц техники, пишет Самара-КП.