В Самаре задержали 34-летнего мужчину по подозрению в сбыте запрещенного вещества

77

На днях самарские полицейские задержали 34-летнего мужчину по подозрению в сбыте запрещенного вещества путем «закладок» на территории областного центра.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что желая заработать «легких денег», нашел в сети Интернет объявление о простом заработке, так стал работать «закладчиком» наркотических веществ.

По данным сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области, задержанный – безработный житель Самары, который в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники самарской полиции напоминают: распространение наркотиков путем «закладок» – это уголовное преступление! Если во дворе появились подозрительные люди, которые прячут свертки - не пытайтесь их самостоятельно задержать и не прикасайтесь к сверткам. Запомните приметы злоумышленников, марку и номер автомобиля, на котором они передвигались и незамедлительно сообщите о произошедшем в полицию по номеру 112.

Помните, за сбыт наркотиков желающие заработать «лёгкие деньги» могут получить до 20 лет лишения свободы.