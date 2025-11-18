Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
В Самаре отметили день защиты белок
В Самаре отметили день защиты белок
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре задержали 34-летнего мужчину по подозрению в сбыте запрещенного вещества

18 ноября 2025 12:33
77
В Самаре задержали 34-летнего мужчину по подозрению в сбыте запрещенного вещества

На днях самарские полицейские задержали 34-летнего мужчину по подозрению в сбыте запрещенного вещества путем «закладок» на территории областного центра.

В  ходе опроса  подозреваемый пояснил, что желая заработать «легких  денег», нашел в сети Интернет объявление о простом заработке, так стал работать «закладчиком» наркотических веществ.

По данным сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков  ГУ МВД России по Самарской области, задержанный –  безработный житель Самары, который в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники самарской полиции напоминают: распространение наркотиков путем «закладок» – это уголовное преступление! Если во дворе появились подозрительные люди, которые прячут свертки - не пытайтесь их самостоятельно задержать и не прикасайтесь  к сверткам. Запомните приметы злоумышленников, марку и номер автомобиля, на котором они передвигались  и незамедлительно сообщите о произошедшем в полицию по номеру 112.

Помните, за сбыт наркотиков желающие заработать «лёгкие деньги» могут получить до 20 лет лишения свободы.

Теги: Стоп Наркотик

