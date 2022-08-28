В Самаре водителю вынесен обвинительный приговор за повторное нарушение ПДД

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Мужчина лишился свободы на 1 год и 10 месяцев.

В ходе несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Самаре на улице Курильской в п. Мехзавод остановили автомобиль отечественного производства. За рулем транспортного средства находился житель областного центра 1977 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции при общении с водителем заметили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом.

Вскоре выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогдаему назначили наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, нарушитель выплатил административный штраф в размере 30 000 рублей, однако соответствующих выводов не сделал и вновь сел пьяным за руль транспорта.

Отдел дознания ОП№8 Управления МВД России по г. Самаре возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего водителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

После окончания расследования материалы направили в Красноглинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Доказательства, собранные дознанием, признаны достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина лишен права управления транспортными средствами на 1 год 6месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, является одним из грубых правонарушений, представляющим угрозу безопасности дорожного движения, как правило сопровождающимся тяжкими последствиями.