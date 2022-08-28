В Самаре водителю вынесен обвинительный приговор за повторное нарушение ПДД

Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях одиночек у мужчин первое место занял представитель Самарской области Александр Вязовкин.
Всероссийская спартакиада: в Казани проходят соревнования по гребному спорту
Участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки "Богатые и успешные".
В Москве пресекли проведение несогласованной массовой акции с участием дорогих иномарок
По итогам соревнований велосипедисты Самарской области завоевали: одно золото, серебро и две бронзы.
В Белореченске прошел чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на шоссе
В Самаре за сутки заболели 690 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Золотые медали завоевала команда 63 региона - Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Дмитрий Трофимов и Виктор Широков.
Всероссийская спартакиада: в Москве завершились командные соревнования по рапире среди мужчин
Представитель Самарской области Александр Кудашев завоевал золотую медаль.
Всероссийская спартакиада: в Санкт-Петербурге завершился турнир по плаванию
В Самаре ищут виновников порчи новых троллейбусов
В Самаре ищут виновников порчи новых троллейбусов
Граффити на кузовах тщательно ототрут с применением спецсоставов. На процесс очистки, по предварительным оценкам специалистов, уйдёт 1-2 дня.
Вандализм: в ТТУ Самары начата служебная проверка, на месте работают правоохранительные органы
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.09
0.32
EUR 59.88
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
«Волжские зори – 2022»: в Самаре проходят Всероссийские соревнования по русским шашкам 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре водителю вынесен обвинительный приговор за повторное нарушение ПДД

28 августа 2022 09:51
315
В Самаре водителю вынесен обвинительный приговор за повторное нарушение ПДД

Мужчина лишился свободы на 1 год и 10 месяцев.

В ходе несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Самаре на улице Курильской в п. Мехзавод остановили автомобиль отечественного производства. За рулем транспортного средства находился житель областного центра 1977 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции при общении с водителем заметили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом. 

Вскоре выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогдаему назначили наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, нарушитель выплатил административный штраф в размере 30 000 рублей, однако соответствующих выводов не сделал и вновь сел пьяным за руль транспорта.

Отдел дознания ОП№8 Управления МВД России по г. Самаре возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего водителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

После окончания расследования материалы направили в Красноглинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Доказательства, собранные дознанием, признаны достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина лишен права управления транспортными средствами на 1 год 6месяцев. Приговор вступил в законную силу.

         Сотрудники полиции напоминают, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, является одним из грубых правонарушений, представляющим угрозу безопасности дорожного движения, как правило сопровождающимся тяжкими последствиями.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарских водителей предупредили об изменениях техосмотра уже с 1 сентября
28 августа 2022, 10:03
Самарских водителей предупредили об изменениях техосмотра с 1 сентября
Несмотря на тот факт, что контроль смягчается, водители не должны забывать правила дорожного движения. Транспорт
410
200 часов обязательных работ проведет житель Самарской области за пьянство за рулем
27 августа 2022, 10:42
200 часов обязательных работ проведет житель Самарской области за пьянство за рулем
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей губернии проявлять нетерпимость к нетрезвому вождению. Происшествия
519
В связи с жаркой погодой в регионе Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дороге
26 августа 2022, 13:52
В связи с жаркой погодой в регионе Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дороге
В такие дни необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья. Происшествия
402
В центре внимания
В этом году соревнования стали рекордными по своему масштабу за всю историю проведения.
27 августа 2022  17:26
Дмитрий Азаров принял участие в турнире по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти Юрия Тюленева
591
В Самаре продолжается ВолгаФест: еще два дня набережная ждет гостей: ФОТО
27 августа 2022  13:50
В Самаре продолжается ВолгаФест - еще два дня набережная ждет гостей: ФОТО
738
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по бюджетным проектировкам.
26 августа 2022  17:32
Виктор Кудряшов: количество нарушений при расходовании бюджетных средств стабильно снижается
664
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
26 августа 2022  13:57
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
624
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
26 августа 2022  13:55
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
1463
Весь список