В Самаре во время пожара в квартире пострадал пожилой мужчина

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На пульт дежурного сигнал о возгорании поступил 18 мая в 20:04. Пожар случился в квартире на первом этаже жилого дома в Самаре на улице Советской Армии, 222.



Пламя охватило домашние вещи. Огонь распространился на 15 "квадратов".



В 20:37 его полностью ликвидировали. На месте работали 34 специалиста, которые использовали восемь единиц техники.



Помощь спасателей потребовалась жителям на третьем этаже здания. С помощью специальных устройств людей вывели наружу.



Во время ЧП пострадал 61-летний мужчина, хозяин квартиры. Погибших нет, пишет Сова.