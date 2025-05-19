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В Самаре во время пожара в квартире пострадал пожилой мужчина

19 мая 2025 11:22
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В Самаре во время пожара в квартире пострадал пожилой мужчина

На пульт дежурного сигнал о возгорании поступил 18 мая в 20:04. Пожар случился в квартире на первом этаже жилого дома в Самаре на улице Советской Армии, 222.

Пламя охватило домашние вещи. Огонь распространился на 15 "квадратов".

В 20:37 его полностью ликвидировали. На месте работали 34 специалиста, которые использовали восемь единиц техники.

Помощь спасателей потребовалась жителям на третьем этаже здания. С помощью специальных устройств людей вывели наружу.

Во время ЧП пострадал 61-летний мужчина, хозяин квартиры. Погибших нет, пишет Сова.

Теги: Пожар

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