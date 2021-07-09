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В Самаре в сентябре 2021 года появится первая в России ретро-почта

9 июля 2021 10:50
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В Самаре в сентябре 2021 года появится первая в России ретро-почта

В главной студии ГТРК "Самара" Депутат Государственной думы Александр Хинштейн рассказал, на каком этапе находится строительство первой в Российской Федерации ретро-почты.

Народный избранник сообщил, уникальность проекта помимо первенства еще и в том, что открыт он будет в историческом здании, которое уже имеет богатое прошлое. Интересный стиль и оформление ретро-почты появится в восстановленном памятнике - в Доме купца Иванова ХIX века на улице Молодогвардейской. Названы предварительные сроки - сентябрь 2021 года. Сейчас ведутся отделочные работы. На кадрах видно, что стены уже привели в порядок, наклеены рельефные плинтуса, уже благодаря им задается настроение эпохи, сообщает ГТРК Самара.

Фото: twitter.com / Александр Хинштейн

Теги: Александр Хинштейн ретро-почта

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