В Самаре в колонию отправили злостного нарушителя ПДД

126

Во время несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Самаре на Южном шоссе для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства. За рулем транспортного средства находился местный житель 1986 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции при общении с водителем выявили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом.

В ходе оформления административного материала выяснилось, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил мужчине наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением прав на срок 1,5 года. Однако соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал. По информации полицейских, задержанный ранее судим за совершение незаконного оборота наркотиков.

В отношении 36-летнего мужчины возбудил уголовное дело.

После окончания расследования уголовное дело с обвинительным актом направили в Куйбышевский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Доказательства, собранные дознанием, признаны достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на полтора года. Приговор вступил в законную силу.