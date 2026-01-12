В Самаре тушили пожар в бане на Товарной

Масштабный пожар случился утром 12 января в Самаре: на улице Товарной в поселке Зубчаниновка вспыхнула баня.

Как сообщали в ГУ МЧС по Самарской области, вызов поступил в 7:12. Горит одноэтажное нежилое здание — баня площадью 250 квадратных метров. На тушение были стянуты значительные силы: 10 единиц техники и 38 человек личного состава.

По предварительным данным собственного источника 63.RU, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Сейчас спасатели продолжают работы по ликвидации возгорания и разбору завалов.

Новые фотографии, поступившие в распоряжение редакции, позволяют оценить масштаб происшествия. На кадрах виден плотный столб дыма, поднимающийся над районом, и работа пожарных расчетов на месте. Причины возгорания пока неизвестны и будут устанавливаться специалистами после полной ликвидации огня.