Полученные в МНИЦТМ пористые материалы могут оказаться весьма перспективными также, например, в медицинской отрасли для костных имплантов.
Химики Самарского политеха открыли новые пористые материалы
По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке.
В Управлении Росгвардии СО стартовал зимний период подготовки
По информации Приволжское УГМС 13 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С.
13 января в регионе небольшой снег, до -7°С
Мужчина сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Написав заявление, он указал, кто является похитителем.
Судебные приставы Сызрани взыскали штраф с мужчины за ложный донос на знакомую
Огнем были объяты 30 квадратных метров.
Сегодня в Ставропольском районе горела баня
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
Все желающие могли принять участие в мастер-классах по песочной анимации и декоративно-прикладному творчеству.
Благотворительная акция «Рождение добра» прошла в Самаре, объединив более 300 особенных детей и подростков
Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.
Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Самаре тушили пожар в бане на Товарной

233
В Самаре тушили пожар в бане на Товарной

Масштабный пожар случился утром 12 января в Самаре: на улице Товарной в поселке Зубчаниновка вспыхнула баня.

Как сообщали в ГУ МЧС по Самарской области, вызов поступил в 7:12. Горит одноэтажное нежилое здание — баня площадью 250 квадратных метров. На тушение были стянуты значительные силы: 10 единиц техники и 38 человек личного состава.

По предварительным данным собственного источника 63.RU, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Сейчас спасатели продолжают работы по ликвидации возгорания и разбору завалов.

Новые фотографии, поступившие в распоряжение редакции, позволяют оценить масштаб происшествия. На кадрах виден плотный столб дыма, поднимающийся над районом, и работа пожарных расчетов на месте. Причины возгорания пока неизвестны и будут устанавливаться специалистами после полной ликвидации огня.

