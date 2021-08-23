В Самаре сотрудники Росгвардии уничтожили гранаты времен Первой мировой войны

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В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение о том, что при проведении ремонтных работ в одной из квартир в доме на улице Фрунзе, обнаружены предметы, похожие на гранаты.

На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН (Самара) Управления Росгвардии по Самарской области. Прибыв на место, специалисты осмотрели найденные предметы и пришли к выводу, что перед ними четыре гранаты 1914 года выпуска. Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии.

Соблюдая все необходимые меры безопасности, взрывотехники ОМОН Росгвардии транспортировали находки на войсковой полигон, где они и были уничтожены.