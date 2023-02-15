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В Самаре сотрудники ППС задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

15 февраля 2023 10:18
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В Самаре сотрудники ППС задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Местный житель пояснил, что приобрел запрещенные вещества в сети Интернет для личного употребления.

Во время патрулирования обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре на улице Средне-Садовой обратили внимание на неадекватное поведение прохожего, который громко, используя нецензурную брань, разговаривал по телефону, не обращая внимания на местных жителей, пытающихся его успокоить. Полицейские пресекли противоправное деяние и  потребовали  мужчину предъявить документы. Нарушитель вел себя нервно и не мог назвать свои данные.  Патрульные для составления административного материала, за правонарушение, предусмотренное ст. 20.1 КоАП РФ, доставили задержанного в отдел полиции. Полицейские с использованием специального оборудования проверили следы пальцев рук мужчины, установили его личность и в присутствии понятых провели личный досмотр вещей. В одежде ранее судимого за грабеж, разбой и незаконный оборот наркотиков 36-летнего задержанного сотрудники ППСП обнаружили и изъяли сверток из бумаги, обернутый в прозрачную слюду, с порошкообразным веществом светлого цвета.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта в свертке находилось наркотическое средство – героин, общей массой 0, 72 грамма, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса мужчина пояснил, что по телефону он грубо разговаривал со своей девушкой, которая решила с ним прекратить общение, а наркотик приобрел через «закладку» для личного употребления, без цели сбыта.

Отделением дознания Отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

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