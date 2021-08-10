В Самаре сотрудники ОМОН Росгвардии уничтожили гранаты образца 1914 года

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В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение о том, что при проведении ремонтных работ в одной из квартир в доме на улице Фрунзе обнаружены предметы, похожие на гранаты.

На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Прибыв на место, специалисты осмотрели найденные предметы и пришли к выводу, что перед ними два по-настоящему раритетных образца: шомпольные гранаты Зеленского образца 1914 года выпуска.

Соблюдая все необходимые меры безопасности, взрывотехники ОМОН Росгвардии транспортировали находки на войсковой полигон, где они и были уничтожены.