В Самаре снова горел расселенный дом

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Вечером в четверг, 6 июля, в Октябрьском районе произошел пожар. Причем там, где уже было возгорание.

Речь идет о расселенном доме по адресу: Ново-Садовая, 167. По информации спасателей, сообщение им поступило в 17:20.

— Площадь возгорания составила 30 кв. м. В 17:59 пожар ликвидировали. Работали 6 автоцистерн и 28 человек, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Предыдущий пожар в этом доме был в апреле 2023 года. Тогда огонь из помещений на третьем этаже здания перекинулся на кровлю. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров, пишет 63.ру.