Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 50 воспитанников школ Самары приняли участие в фестивале детского творчества «Липовый цвет»
Более 50 школьников Самары приняли участие в фестивале детского творчества «Липовый цвет»
Ремонт детского сада и водоснабжение частного дома — с этими вопросами жители Самары обратились к губернатору
Ремонт детского сада и водоснабжение частного дома — с этими вопросами жители Самары обратились к губернатору
Самарская область и Нижний Новгород укрепляют бизнес-сотрудничество
Самарская область и Нижний Новгород укрепляют бизнес-сотрудничество
В рамках мероприятия "Внимание, дети! Летние каникулы!" полицейские напомнили ребятам правила безопасности
В рамках мероприятия "Внимание, дети! Летние каникулы!" полицейские напомнили ребятам правила безопасности
Минпромторг РФ не видит причин вводить регулирование цен на отдельные товары
Минпромторг РФ не видит причин вводить регулирование цен на отдельные товары
В Самаре снесли керамзитобетонный забор на территории памятника природы регионального значения
В Самаре снесли керамзитобетонный забор на территории памятника природы регионального значения
На пр. Металлургов в Самаре уложили покрытие с дефектами
На пр. Металлургов в Самаре уложили покрытие с дефектами
Тольяттинка обрадовалась "выигрышу" и отдала мошеннице 300 тысяч
Тольяттинка обрадовалась "выигрышу" и отдала мошеннице 300 тысяч
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.6
-0.55
EUR 89.79
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
В Самаре сотрудники полиции и общественники приняли участие в фестивале журналистики «Пресса-2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре снесли керамзитобетонный забор на территории памятника природы регионального значения

11 июня 2025 11:46
69
В Самаре снесли керамзитобетонный забор на территории памятника природы регионального значения

Предупреждение об уголовной ответственности побудило одного из крупнейших самарских девелоперов снести керамзитобетоннонный забор, возведенный на территории природного памятника регионального значения «Древостой дуба естественного происхождения».

Ограждение из керамзитобетонных блоков, за стеной которого оказалась большая территория зеленой зоны, было возведено незаконно. Самозахваченная территория относится к охранной зоне памятника природы регионального значения — «Древостоя дуба естественного происхождения», а потому никаких частных строений на ее территории быть не должно. Обнаружив несанкционированную постройку, министерство лесного хозяйства Самарской области потребовало от компании, арендовавшей землю и выстроившей забор, снести его. Точку в вопросе поставил суд, который обязал владельца организации демонтировать сооружение.

Судебный пристав-исполнитель Кировского района г. Самары предупредил должника о возбужденном исполнительном производстве и установил срок для добровольного исполнения решения суда. Так как владелец компании не спешил приступать к работам, сотрудником Службы в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Было вручено повторное требование, а также предупреждение по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Перспектива привлечения к уголовной ответственности заставила должника задуматься и демонтировать ограждение. Исполнительное производство окончено.

 

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы взыскали штраф за нелегальную продажу табака в Чапаевске
10 июня 2025, 10:48
Судебные приставы взыскали штраф за нелегальную продажу табака в Чапаевске
Суд признал женщину виновной в совершении преступления и обязал выплатить уголовный штраф в размере 150 тысяч рублей. Происшествия
254
Судебные приставы помогли самарцу добиться замены некачественного товара на новый
09 июня 2025, 12:49
Судебные приставы помогли самарцу добиться замены некачественного товара на новый
При очередной поставке товара заказчиком были выявлены существенные дефекты двух бетонных раковин. Общество
339
В период проведения акции в пользу детей взыскано 59 миллионов рублей.
06 июня 2025, 14:15
В регионе завершилась акция «Судебные приставы — детям»
В период проведения акции в пользу детей взыскано 59 миллионов рублей. Общество
599
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
11 июня 2025  10:57
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
121
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
11 июня 2025  10:34
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
144
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
11 июня 2025  09:20
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
120
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
10 июня 2025  12:26
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
804
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
10 июня 2025  10:24
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
293
Весь список