В Самаре снесли керамзитобетонный забор на территории памятника природы регионального значения

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Предупреждение об уголовной ответственности побудило одного из крупнейших самарских девелоперов снести керамзитобетоннонный забор, возведенный на территории природного памятника регионального значения «Древостой дуба естественного происхождения».

Ограждение из керамзитобетонных блоков, за стеной которого оказалась большая территория зеленой зоны, было возведено незаконно. Самозахваченная территория относится к охранной зоне памятника природы регионального значения — «Древостоя дуба естественного происхождения», а потому никаких частных строений на ее территории быть не должно. Обнаружив несанкционированную постройку, министерство лесного хозяйства Самарской области потребовало от компании, арендовавшей землю и выстроившей забор, снести его. Точку в вопросе поставил суд, который обязал владельца организации демонтировать сооружение.

Судебный пристав-исполнитель Кировского района г. Самары предупредил должника о возбужденном исполнительном производстве и установил срок для добровольного исполнения решения суда. Так как владелец компании не спешил приступать к работам, сотрудником Службы в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Было вручено повторное требование, а также предупреждение по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Перспектива привлечения к уголовной ответственности заставила должника задуматься и демонтировать ограждение. Исполнительное производство окончено.