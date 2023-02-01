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В Самаре росгвардейцы задержали несовершеннолетнего, находившегося в федеральном розыске

1 февраля 2023 11:41
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В Самаре росгвардейцы задержали несовершеннолетнего, находившегося в федеральном розыске

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары. Дежурный сообщил стражам правопорядка, что на охраняемом объекте требуется их помощь. Работники крупного супермаркета, расположенного на улице Красноармейской, нажали кнопку тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно выехали на место происшествия.

К прибывшим стражам правопорядка обратился директор магазина. Он пояснил, что один из посетителей совершил кражу двух бутылок коньяка на общую сумму почти 6000 рублей. Патрульные задержали правонарушителя. 

Проверив личность молодого человека 2006 года рождения по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что он находится в федеральном розыске. С декабря прошлого года полицейские искали жителя Самары как подозреваемого, скрывшегося от органов дознания.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции.

 

Теги: Росгвардия

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