Главные новости:
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, скрывшегося от полиции Татарстана

12 ноября 2025 10:18
178
В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, скрывшегося от полиции Татарстана

Объявленного в федеральный розыск злоумышленника задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе Самары. Около восьми часов утра стражи правопорядка получили от дежурного информацию о сигнале «Тревога», который поступил из гипермаркета на улице Казачьей. Росгвардейцы незамедлительно выехали на место происшествия.

Работники службы безопасности крупной торговой сети рассказали прибывшим патрульным, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, намеревавшегося совершить кражу. Мужчину задержали в тот момент, когда он пересекал линию касс, спрятав похищенные товары.

Установив личность правонарушителя и проверив ее по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что он находится в федеральном розыске. Сотрудники органов внутренних дел Татарстана разыскивали мужчину 1985 года рождения как подозреваемого, скрывшегося от органов следствия. Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

