В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, скрывшегося от полиции Татарстана

178

Объявленного в федеральный розыск злоумышленника задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе Самары. Около восьми часов утра стражи правопорядка получили от дежурного информацию о сигнале «Тревога», который поступил из гипермаркета на улице Казачьей. Росгвардейцы незамедлительно выехали на место происшествия.

Работники службы безопасности крупной торговой сети рассказали прибывшим патрульным, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, намеревавшегося совершить кражу. Мужчину задержали в тот момент, когда он пересекал линию касс, спрятав похищенные товары.

Установив личность правонарушителя и проверив ее по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что он находится в федеральном розыске. Сотрудники органов внутренних дел Татарстана разыскивали мужчину 1985 года рождения как подозреваемого, скрывшегося от органов следствия. Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.