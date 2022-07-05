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В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

5 июля 2022 11:06
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В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В дневное время недалеко от вертолетной площадки в Самаре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования в Красноглинском районе города, обратил внимание на подозрительного пешехода.

Увидев служебный автомобиль, он ускорил шаг и попытался как можно быстрее выйти из поля зрения стражей правопорядка. Росгвардейцы решили выяснить причины такого поведения и остановили мужчину.

Установив личность пешехода, патрульные выяснили, что житель областного центра 1980 года рождения объявлен в федеральный розыск – сотрудники органов внутренних дел полгода разыскивали как обвиняемого, скрывшегося от органов дознания. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали его для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.

Теги: Росгвардия

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