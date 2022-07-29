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В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

29 июля 2022 10:14
96
В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Находясь на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного пешехода.

Увидев служебный автомобиль Росгвардии, мужчина начал нервничать, засуетился и попытался скрыться из вида. Патрульными было принято решение остановить гражданина для выяснения обстоятельств и установления личности.

При проверке по базе данных росгвардейцы установили, что мужчина 1991 г.р., находится в федеральном розыске как подозреваемый, скрывшийся от следствия.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

 

Теги: Росгвардия

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