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В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в розыске

17 августа 2023 10:32
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в Самаре росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в розыске

В утреннее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары. Стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно. При виде служебного автомобиля он изменил направление движения и быстрым шагом попытался скрыться в гаражном массиве, а потом и вовсе бросился бежать. Сотрудники Росгвардии начали преследование мужчины. Патрульные сработали оперативно и четко – уйти не удалось. 
Проверив личность задержанного по информационным базам данных, стражи правопорядка выяснили, что мужчина 1993 года рождения находится в розыске – он скрылся от органов дознания.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции.

Теги: Росгвардия

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