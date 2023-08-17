в Самаре росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в розыске

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В утреннее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары. Стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно. При виде служебного автомобиля он изменил направление движения и быстрым шагом попытался скрыться в гаражном массиве, а потом и вовсе бросился бежать. Сотрудники Росгвардии начали преследование мужчины. Патрульные сработали оперативно и четко – уйти не удалось.

Проверив личность задержанного по информационным базам данных, стражи правопорядка выяснили, что мужчина 1993 года рождения находится в розыске – он скрылся от органов дознания.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции.