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В Самаре росгвардейцы помешали посетителю гипермаркета вынести восемь головок сыра

19 сентября 2023 11:35
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В Самаре росгвардейцы помешали посетителю гипермаркета вынести восемь головок сыра

Преступление было совершено в ночное время в торговом центре, расположенном на Московском шоссе в Самаре. Примерно в три часа ночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Кировском районе города, получил информацию о сработавшей «тревожной кнопке». Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия.

Работники службы безопасности крупной торговой сети рассказали прибывшим росгвардейцам, что при помощи камеры видеонаблюдения выявили посетителя, пытавшегося похитить товар. В общей сложности добычей молодого человека должны были стать 8 головок сыра – их он спрятал в свой рюкзак и под одеждой.  Сотрудники Росгвардии вместе с представителями службы безопасности задержали предполагаемого злоумышленника в тот момент, когда он пересек линию касс и пытался покинуть гипермаркет.

Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного – жителя Оренбургской области 2001 года рождения, своим коллегам из полиции. Похищенное имущество стоимостью около 5,5 тысяч рублей, изъято. По итогам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу».

Теги: Росгвардия

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