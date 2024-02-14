В Самаре пассажир брызнул водителю автобуса № 41 в глаза из баллончика

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В Самаре произошел новый конфликт между водителем и пассажирами общественного транспорта. На этот раз травму получил шофер.

— Вечером во вторник, 13 февраля, около станции метро «Победа» в автобусе № 41 на водителя напал нетрезвый пассажир. Он сначала ударил водителя, потом у них завязалась драка. Водитель попытался выгнать буйного пассажира, на что тот ответил перцовым баллончиком в лицо и скрылся, — написал читатель 63.ру.

Представители «СамараАвтоГаз» подтвердили информацию:

— Со слов водителя, в салоне находился пассажир, который вел себя грубо и агрессивно. Водитель сделал ему замечание, потом остановил автобус и решил вывести дебошира. На что пассажир брызнул водителю в лицо из перцового баллончика. После этого мужчина скрылся.

Водителю вызвали скорую помощь. Медики диагностировали ожог роговицы и доставили мужчину в больницу. Пассажиров пересадили в шедший следом автобус.