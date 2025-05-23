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В Самаре "паровозом" столкнулись пять машин

23 мая 2025 10:46
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В Самаре "паровозом" столкнулись пять машин

22 мая на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек. 

В Промышленном районе Самары в 11:45 час. 46-летняя женщина, управляя автомобилем Daewoo Matiz двигалась по дворовому проезду ул. Тополей со стороны ул. Георгия Димитрова. В пути следования возле дома №12 водитель не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Mazda, под управлением 57-летнего мужчины, по инерции совершил наезд на 3 припаркованных автомобиля: Toyota Corolla, ГАЗ и Toyota Land Cruiser. С места ДТП госпитализирована пассажир Mazda – 49-летняя женщина.

Теги: ДТП

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