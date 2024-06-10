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В Самаре организовали проверку из-за пожара в мебельном цехе на Заводском шоссе

10 июня 2024 13:26
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В Самаре организовали проверку из-за пожара в мебельном цехе на Заводском шоссе

В понедельник, 10 июня 2024 года, произошел серьезный пожар в мебельном цехе на Заводском шоссе. О начавшемся возгорании сообщили очевидцы, заметившие поднимающийся дым. Прокуратура Промышленного района города организовала проверку.

– Организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности и соблюдения трудовых прав работников организаций, – сообщили в прокуратуре Самарской области.

По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования. Надзорное ведомство также взяло на контроль ход доследственной проверки.

Напомним, возгорание началось в цехе Заводском шоссе, 8п примерно в 09:31. В настоящий момент причина, почему в здании начался пожар, неизвестна. Работу правоохранительных органов и пожарно-спасательных подразделений МЧС координирует прокурор района Владимир Исаев, пишет Самара-КП.

 

Теги: Пожар

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