На Заводском шоссе в Самаре загорелся склад

241

В понедельник, 10 июня, в промзоне Самары начался пожар.

Судя по кадрам, возгорание началось возле пересечения Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда. Источник дыма находится рядом с ТЦ «Победа». Вот что сообщают очевидцы.

— Горит склад пиломатериалов на Заводском шоссе.

— ТЦ «Победа» на Заводском шоссе горит, только что видела, как приехало несколько пожарных машин. Надеюсь, никто не пострадал, там прям открытый огонь.

В пабликах прошла информация, что горит производство мебели, пишет 63.RU.

Фото: 63.RU.