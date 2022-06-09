В Самаре общежитие сочли пожароопасным

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Теперь у собственника общежития есть 10 суток на то, чтобы исправить нарушения, которые могут привести к гибели людей.

Сотрудниками государственного пожарного надзора в ходе проверки общежития одного из образовательных учреждений г. Самары установлено несколько нарушений требований пожарной безопасности, а именно: неисправны источники противопожарного водоснабжения, системы пожарной сигнализации, технические средства оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также не соответствуют требованиям эвакуационные пути и выходы. Нарушения в случае возникновения пожара могли привести к гибели несовершеннолетних граждан, проживающих в данном общежитии. В результате суд постановил приостановить деятельность пожароопасного жилого объекта сроком на 10 суток.

В Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску в отношении организации возбуждено исполнительное производство. Сотрудниками Службы был совершен выезд по месту совершения исполнительных действий. Директор общежития уведомлен о необходимости приостановки деятельности здания и его опечатывании. Судебными приставами-исполнителями заранее была размещена на этажах информация о временном прекращении функционирования объекта.

В ходе совершения исполнительных действий судебными приставами-исполнителями опечатаны коридоры 4 этажей, комнаты и подсобные помещения на 1 этаже, а также запасные выходы. Деятельность пожароопасного общежития приостановлена.