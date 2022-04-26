В Самаре мать-алиментщица пряталась от приставов у родственников

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Жительница г. Самары, зная что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, игнорировала требования судебных приставов Куйбышевского района. Беззаботная женщина упорно отказывалась исполнять свои родительские обязательства и на прием к судебному приставу добровольно не являлась. Более того, по месту жительства, указанному в исполнительном листе, нарушительницу застать не удавалось.

Женщину объявили в розыск. Судебный пристав Межрайонного отделения судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску установил, что должница скрывается у родственников. Для нее было неожиданностью увидеть на пороге сотрудников Службы, которые в отношении неплательщицы составили протокол по ч.1 ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

За долг по алиментам, который уже составил почти миллион рублей, женщине по решению суда предстоит провести под арестом 10 суток. За это время ей придется пересмотреть свое отношение к собственному ребенку. В противном случае ей будет грозить уже уголовная ответственность.