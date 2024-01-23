В Самаре к ответственности привлечен водитель автобуса, проехавший на запрещающий сигнал светофора

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Водитель пояснил, что во время движения отвлекся на пассажира, который передавал оплату за проезд.

В ходе мониторинга социальной сети интернет, было выявлено видео, на котором водитель маршрутного автобуса ПАЗ проехал на запрещающий сигнал светофора.

В ходе проведения проверки, сотрудниками городской Госавтоинспекции, было установлено, что данным автобусом управлял 28-летний мужчина, житель города Самара. Водитель пояснил, что во время движения отвлекся на пассажира, который передавал оплату за проезд и с целью избежания резкого торможения и падения пассажиров, водитель нарушил правила дорожного движения и осуществил проезд на запрещающий (красный сигнал светофора).

Водитель данного автобуса привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО